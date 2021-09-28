В России пешеходный мост раздавил авто, есть жертвы

В России пешеходный переход обрушился на автомобили на дороге в Пермском крае. Погибли два человека, сообщает региональное управление МЧС РФ во вторник, 28 сентября.

Указано, что конструкция обрушилась в 4:30 по местному времени на 50-м километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе поселка Кукуштана. Надземный переход упал на два автомобиля, самосвал МАN и Газель.

По предварительной версии, надземный переход обрушился после того, как его поднятым кузовом задел самосвал МАN.

"Водитель грузовика MAN не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего произошло ее падение на MAN и двигавшуюся во встречном направлении Газель", – сообщает 28 сентября ГУ МВД РФ по Пермскому краю.









В результате происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Участок трассы, где произошло ЧП, был перекрыт в обоих направлениях.