Путин провел переговоры с Эрдоганом в Сочи

Президенты России Владимир Путин провел в среду, 29 сентября, переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась в Сочи и продлилась почти три часа.
Заявлений для прессы по итогам сделано не было. Но перед началом встречи президенты озвучили несколько тем для обсуждения.
Они планировали обсудить экономические и международные отношения. В частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе.
Также главы РФ и Турции обсудили энергетические вопросы - строительство Турецкого потока и первой в Турции атомной электростанции Аккую.
Кроме того, Эрдоган предложил Путину обсудить военно-промышленный комплекс.
Перед встречей в Кремле сообщили, что президенты затронут тему турецких поставок вооружений в Украину, но темы Крыма касаться не будут.
Последняя очная встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте 2020 года в Кремле.