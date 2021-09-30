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Новости
Россия
29 сентября 21, 23:15
Путин провел переговоры с Эрдоганом в Сочи
Путин, Эрдоган
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Российский президент принял турецкого лидера в своей резиденции в Сочи. Встреча длилась почти три часа.

Президенты России Владимир Путин провел в среду, 29 сентября, переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Сочи и продлилась почти три часа. 

Заявлений для прессы по итогам сделано не было. Но перед началом встречи президенты озвучили несколько тем для обсуждения.

Они планировали обсудить экономические и международные отношения. В частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе.

Также главы РФ и Турции обсудили энергетические вопросы - строительство Турецкого потока и первой в Турции атомной электростанции Аккую.

Кроме того, Эрдоган предложил Путину обсудить военно-промышленный комплекс.

Перед встречей в Кремле сообщили, что президенты затронут тему турецких поставок вооружений в Украину, но темы Крыма касаться не будут.

Последняя очная встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте 2020 года в Кремле.
Korrespondent
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