Путин объяснил, почему РФ не хочет качать газ через Украину

Украинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита "голубого топлива" в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Глава Кремля напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС, и в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на 10%.

"Больше увеличивать нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута."

По словам Путина, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%.

"Чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос."

Путин заверил, что после 2024 года Россия готова продлить обязательства по транзиту через Украину и даже увеличить его, если будут созданы экономические и технологические условия.

"Мы готовы сохранить этот контракт... Но мы должны понять - а сколько же у нас купят."

Заявления о том, что Москва строит "Северный поток - 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований.

"Противники этого проекта говорили, что (он) экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям - для того чтобы обойти Украину - строят и "Северный поток" и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток".... Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят."

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Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

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