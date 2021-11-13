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Новости
Россия
13 ноября 21, 15:15
Путин прокомментировал планы "вторжения" в Украину
Владимир Путин
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Российский президент назвал "алармистскими" заявления о возможном вторжении РФ в Украину.
Российский президент назвал "алармистскими" заявления о возможном вторжении РФ в Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видел публикаций о военном вторжении РФ в Украину, но считает их "алармистскими". Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала Россия-1 Павлу Зарубину.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - сказал он.

Путин в очередной раз заявил, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - заявил он.

Кроме того, он заявил, что использование ВСУ беспилотников Байрактар нарушает минские соглашения.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал Путин.

Российский президент считает, что других механизмов урегулирования на Донбассе, кроме встречи нормандской четверки, нет.

Путин подчеркнул, что механизм встречи в нормандском формате нужно использовать "хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем" на востоке Украины.

При этом Путин заявил, что не слышал "настойчивых предложений на этот счет" со стороны партнеров. "Хотя мы это обсуждаем", - уточнил он.

Ранее издание Bloomberg заявило о том, что США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину. 

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководство России "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

В Кремле подобные публикации назвали "пустым нагнетанием напряженности"
Korrespondent
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