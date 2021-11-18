МИД РФ опубликовал переписку с Германией о "Нормандии"

МИД РФ опубликовал переписку министра Сергея Лаврова с главой МИД Германии Хайко Маасом и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом о нормандской встрече на уровне министров, прежде запланированную на 11 ноября. Об этом сообщает МИД РФ в среду, 17 ноября.

В российском министерстве утверждают, что решение о публикации дипломатической переписки было принято для "избежания дальнейших спекуляций". Также в министерстве утверждают, что обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

В опубликованной переписке содержатся письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В них среди прочего обсуждается проект итогового документа.

В свою очередь Россия называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", так как в итоговый документ якобы не будут включены пункты, на которых настаивала Россия - прямой диалог Украины с ОРДЛО и работа СММ ОБСЕ.

Напомним, что ранее Москву не устроил проект итогового документа по "Нормандии". Немцы и французы по-другому стали читать Минск, называть Россию стороной конфликта, пожаловался источник.