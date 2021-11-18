Конец Нормандии? РФ слила дипломатические письма

МИД России опубликовал дипломатическую переписку с Францией и Германией в рамках Нормандского формата. Шаг неожиданный, но выгодный для Украины, как утверждают эксперты. С одной стороны, Россия показывает, что идет на подрыв Нормандского формата, с другой, судя по опубликованной переписке, наши западные партнеры даже в конфиденциальном общении верны поддержке Украины.

Действия РФ

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Письма Лаврова и немецкого и французского министров размещены открыто на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Что в письмах?

В частности, Лавров называл условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском". Также российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны гарантированно не будут приняты в Нормандском формате.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что публикация дипломатических писем из Франции и Германии по поводу Нормандского формата очевидно имеет цель "добить" Нормандский формат, но Украина будет работать над тем, чтобы сохранить его, а такие действия России только подрывают доверие к ней.

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", - сказал Кулеба.

Он добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Значение

Большинство украинских экспертов сходится в том, что публикация Россией закрытой информациитак или иначе выгодна самой Украине. Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации пятого президента Петра Порошенко, в своем телеграм-канале написал, что официального подтверждения подлинности переписки от Франции и Германии ждать не стоит, но содержание писем все равно дает возможность сделать несколько выводов.

Елисеев называет хорошей новостью для Украины то, что, судя по тексту писем, Париж и Берлин занимают четкую проукраинскую позицию по роли России в конфликте в Донбассе. По его словам, позиция Берлина и Парижа еще раз доказывает ценность их посреднических усилий и помощи и серьезность рисков любых двусторонних контактов Киева с Москвой.

"Шаг российского МИД подводит жирную черту под почти трехлетними миротворческими усилиями президента Зеленского. Его политика умиротворения России ожидаемо провалилась. Москва ни на йоту не изменила своей позиции", - пишет Елисеев. Он прогнозирует, что встреч в "нормандском формате" не будет до следующих выборов президента Украины.

Главный редактор издания Европейская правда Сергей Сидоренко в своем видеоблоге в YouTube сказал, что рад случившемуся.

"После сегодняшнего России не будут верить окончательно. Это будет означать, что с Путиным, с Лавровым нельзя делиться ничем, потому что они будут в любой момент считать себя свободными от обязательств и опубликовать серьезные секретные документы", - отметил он, добавив, что "утрата доверия к России - это однозначно хорошо".

Сидоренко напоминает, что Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ - и вместе с ней сменится и руководство министерства иностранных дел, после чего мир получит абсолютно новую Германию и новый нормандский формат.