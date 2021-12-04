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Новости
Россия
4 декабря 21, 19:52
В МИД РФ прокомментировали "планы о вторжении"
Захарова
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Мария Захарова заявила, что ее впечатлил "масштаб наглости и вранья" в западных СМИ, которые обнародовали вероятные планы по вторжению российских войск в Украину.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о вероятном полномасштабном вторжении РФ в Украину, фазы которого сегодня опубликовали западные СМИ. Соответствующее заявление в субботу, 4 декабря, опубликовало издание Коммерсант.

Так, Мария Захарова традиционно обвинила в НАТО в "агрессивных действиях", заявив, что "российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства".

Кроме этого, Захарова обвинила США в "проведении спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

"Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового - классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья", - заявила спикер МИД России.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного источника в НАТО, сообщило, что по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера".

Перед этим издание The Washington Post сообщило, что Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат.
Korrespondent
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