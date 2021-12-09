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Новости
Россия
8 декабря 21, 16:42
Путин обратился к Меркель и Шольцу
путин, меркель
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Российский президент поздравил Шольца с избранием канцлером и выразил пожелание на дружеские отношения с Меркель.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, направил телеграмму Ангеле Меркель, в связи с ее уходом с поста канцлера Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ней российски президент отметил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций". 

Он выразил ей "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - говорится в сообщении.

Также Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера Германии.

"Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", - отметил Путин.

Напомним, бундестаг сегодня избрал Шольца новым немецким канцлером. Меркель покинула должность после 16 лет у власти.

С вступлением в должность Шольца уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

 
Korrespondent
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