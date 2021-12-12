РФ требует отозвать обещание НАТО Украине и Грузии

Россия требует отозвать обещание о вступлении в НАТО Украины и Грузии, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в пятницу, 10 декабря.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.





Также в МИД РФ заявляют о риске масштабного военного конфликта в Европе из-за возможного вступления Украины в НАТО.





"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении.





Как известно, в России вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО считают "красной линией". Этот вопрос президент РФ Владимир Путин детально обсудил с президентом США Джо Байденом.