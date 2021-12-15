Кремль выдвинул требования США и НАТО

Владимир Путин загнал себя в цугцванг, выдвинув ультиматум Западу. И теперь России придется либо окончательно отступить от Украины, либо сделать последний шаг в бездну.

Ведь требования к США и НАТО, обнародованные Кремлем на сайте МИД РФ, невозможно выполнить даже теоретически, поскольку это будет означать политический крах Альянса и всего Запада.

Дезавуирование решения Бухарестского саммита 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии в НАТО будет означать, что теперь политику Альянса будет определять Кремль.

Юридическое закрепление гарантий неразмещения со стороны США и НАТО ударных систем вооружения в странах, граничащих с РФ, лишит эти государства суверенности.

И это касается не только Украины и Грузии, но и Азербайджана, где находится турецкое вооружение, а также членов НАТО – стран Балтии и Польши.

Ультиматум России говорит о том, что переговоры Путина с Джо Байденом оказались провальными для Кремля. Теперь в Москве, похоже, было принято какое-то конечное решение относительно дальнейших действий. И выдвижение такого ультиматума не сулит миру ничего хорошего.

Конечно, этот ультиматум будет отвергнут цивилизованным миром. А потому надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. К обороне.