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6 января 22, 23:10
Козак подвел итоги встречи нормандских советников
Дмитрий Козак.
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Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, заявил Дмитрий Козак.

Политические советники нормандских лидеров подтвердили приверженность минским договоренностям. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС в четверг, 6 января.

По итогам встречи с политсоветниками канцлера Германии и президента Франции, Козак заявил, что участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений", - сказал Козак.

По словам Козака, создание параллельных форматов внутри нормандской четверки не обсуждается.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы, и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - добавил Козак.

Также Козак отметил, что участники встречи договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", - подытожил представитель РФ.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что Германия и Россия согласовали встречу по Украине. Затем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с нормандскими советниками. Политические советники лидеров Германии и Франции провели телефонный разговор с украинским коллегой перед поездкой в Москву.
Korrespondent
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