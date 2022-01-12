У Путина отреагировали на переговоры США и России в Женеве

В Администрации президента России Владимира Путина не видят "существенных поводов для оптимизма" после переговоров с США в Женеве. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает российский РБК.

"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры", – сказал он.

Песков отметил, что в переговорах важен результат, а не "процесс ради процесса". Однако по результату ему сказать еще нечего.

"Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока еще какие-то выводы делать невозможно", – добавил спикер Кремля.





На этой неделе еще состоятся переговоры с РФ в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

