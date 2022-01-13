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Россия
12 января 22, 19:00
РФ перебрасывает "Грады" и танки с Дальнего Востока на запад
танк
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Россия перебрасывает "Грады", "Ураганы" и танки с Дальнего Востока на запад – вероятно, к границам Украины и в Крым, говорится в расследовании CIT.

Россия перебрасывает с баз всех четырех армий Восточного военного округа эшелоны военной техники в западные регионы. Это грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", пишут в группе Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается анализом оперативной обстановки на основе открытых данных.

В расследовании говорится, что техника движется на запад – вероятно, к границе Украины.

"Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной", – сказано в сообщении.

В CIT говорят, что всего удалось обнаружить в сети около 30 записей перемещения техники, а в последние несколько дней их количество существенно возросло. Авторы и комментаторы утверждают, что видели по нескольку подобных составов за неделю или даже более одного поезда в день.

На видео из Новосибирска также был замечен предположительно ЗРК "Тор" или ЗСУ "Шилка".

В CIT отметили, что информация по большинству платформ недоступна в открытых базах данных, что говорит о том, что на момент проверки они совершали рейсы с военной техникой. Расследователи называют такие пункты отправления техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). Судя по географии пунктов отправления, техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа РФ.

Один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, которая участвовала в боях в Дебальцево в 2015 году.


Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Сейчас, по данным NYT, планы вторжения могли сместиться на февраль. 

Также американские чиновники говорят, что Путин начал перебрасывать вертолеты к границам Украины. 

На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа. 
liga.net
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