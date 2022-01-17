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Новости
Россия
16 января 22, 20:30
В России заявили о "вторжении" НАТО в Украину
Дмитрий Песков
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину. По его словам, Москва не может больше с этим мириться. Об этом Песков сказал телеканалу CNN.

"Мы наблюдаем "постепенное вторжение" НАТО на территорию Украины", - заявил Песков.

Он добавил, что НАТО располагает в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных. Песков отметил, что такое положение дел подвело отношения России и Альянса к "красной черте".

"И это было главной причиной, по которой президент (России Владимир - ред.) Путин сказал: "Ребята, для нас это - реальная угроза", - подчеркнул Песков, добавив, что сегодняшняя ситуация - это реальная угроза безопасности в Европе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 

Как сообщалось, в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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