Почему Россия воюет против Украины?

LIGA.net публикует адаптированный перевод колонки Тимоти Снайдера How to think about war in Ukraine, которую он опубликовал 19 января на ресурсе snyder.substack.com.

Меня постоянно спрашивают, решится ли Россия повторно вторгнуться в Украину. На этот раз ничего не могу сказать, хотя в 2014 году, когда РФ впервые напала на Украину, у меня был четкий прогноз, не смотря на мнение.

В этот раз мало у кого возникают сомнения в намерениях России повторно попробовать свои силы.

Почему бы и нет, восемь лет назад ей уже это удалось, хотя и не так, как хотелось бы, да и стотысячное российское войско на границе с Украиной плюс воины, уже находящиеся на оккупированной Россией украинской территории, говорят о реальных намерениях Кремля.

Но это предположение, я не знаю, как будут развиваться события. Уверен, что и в Кремле об этом не знают. Действительно, вряд ли среди российской элиты есть четкое согласие по этому вопросу.

Последствия масштабной российской военной агрессии по отношению к Украине были бы ужасающими и для страны, и для ее населения, которое ко всему ничего не сделало северному соседу. 14 000 погибших и 2 млн внутренних беженцев – результат последнего российского вторжения на Восток Украины. Но в этот раз последствия были бы другими.

Военные силы, которые Россия подтянула к украинским границам, обладают мощной разрушительной способностью. Но вторжение в Украину было бы очень неразумным шагом со стороны России, и многие россияне это понимают. Это походило бы на советское вторжение в Афганистан в 1979 году: сначала казалось успешным, но стало началом конца всей системы.

Но почему именно сейчас и почему Украина?

В 2014 году российское вторжение в Украину являлось частью масштабного наступления на демократию в Европе и Соединенных Штатах. Россия смогла "прогнать" собственные политические мемы через западные СМИ и поставила под сомнение свои наступательные операции во время их проведения.

Победа российской пропаганды в Украине в 2014 году укрепила уверенность Кремля в себя и привели его к последующему кибервойны против ЕС и США.

Но в этот раз российская пропаганда оказалась не столь эффективной.

Громкие угрозы президента РФ Владимира Путина в сторону Украины – четкая попытка задеть Европу и Соединенные Штаты. Но метод влияния Кремля на этот раз иной. Вместо того чтобы вторгнуться по-тихому, Россия на весь мир демонстрировала подготовку к возможной войне, и лишь потом предупредила Запад – все, что произойдет, – их вина.

Россия не стала разговаривать с Европой, а сразу пошла в США. Украина (опять) оказалась на повестке дня внутренней политики Америки, но в неудобной для президента США Джо Байдена конфигурации.

Москве больше нравились действия администрации экс-президента США Дональда Трампа, чем действующего главы Белого дома. Одно время Трамп заявлял, что выведет США из состава НАТО, если вторично станет президентом.

Пока все, что может ослабить позиции Байдена, – России "на руку", это возможность реализовать интересы режима Путина.

Есть ли здесь хоть какой-то намек на стратегию?

В июле 2021 года Владимир Путин опубликовал странную статью об Украине, России и их исторических отношениях.

В ней он приводит довольно странные аргументы, от которых у историков начинает дергаться глаз. Основная идея статьи главы Кремля в том, что Украина не может быть суверенной страной, потому что тысячу лет назад на ее территории существовала страна под названием Русь со столицей в Киеве, поэтому все причастные и их потомки – это русские или братские для русских народы.

Так что я скажу: Русь основали варяги, Москвы в то время еще и близко не было, Москва не руководила Киевом, а тема братских народов, если уж на то пошло, – это национальная идентичность в современном понимании.

Но нужно понимать – вы никогда не выйдете победителем из исторического спора с людьми, верящими в мифы, не говоря уже о президентах, интерпретирующих историю для подтверждения своих предубеждений.

Неопределенная российская идентичность – то, что больше всего поражает в статье Путина. Если вы утверждаете, что ваши соседи – это ваши братья, у вас кризис идентичности. По этому поводу есть меткая немецкая поговорка: "Und willst Dunicht mein Bruder sein, so schlag'ich Dir den Schädel ein": если ты не будешь моим братом, я пробью тебе голову.

Именно такова позиция у Владимира Путина. В его статье много прошлого и мало будущего, а нация – это больше о будущем, чем о прошлом. Если украинцы видят себя в будущем как одно национальное сообщество в одном государстве, то вопрос решен. Тогда никакой диктатор в другой стране не может решить, кто нация, а кто – нет.

Да, у Путина свое понимание формирования мира. Но это не значит, что он не может изменить его под себя. По-моему, он действительно верит в то, о чем написал. В его окружении и в российских вооруженных силах есть люди, прекрасно знающие, что взгляд их президента на Украину не соответствует действительности. Если бы все было так, как он утверждает, украинцы приветствовали бы намерения России по поводу очередного вторжения.

Представители российской стороны должны притворяться – все, что говорит Путин, – правда. И это проблема для американских и европейских переговорщиков. Президент РФ обвиняет не свои агрессивные действия, а Запад в том, что Украина пытается добиться членства в НАТО.

Сейчас можно услышать много споров на этот счет. Но существует очень четкий момент: проевропейская ориентация Украины – это результат российского вторжения 2014 года. Как бы Путина ни слился, факт остается фактом. Не действия США, и не Европы, а именно России – причина раздора между государствами и попытка украинцев получить гарантии безопасности у западных партнеров.

Во время вторжения в Украину в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров. На материковой части Украины, используя местные и российские нерегулярные войска, Москве удалось оккупировать часть украинской территории.

Бои были жестокими, с интенсивными обстрелами с российской стороны украинской границы и использованием российской зенитной техники для сбивания украинских транспортных самолетов (не говоря уже о гражданском лайнере MH17 ). Россия, конечно, хотела большего, поэтому провоцировала на территории Украины мятежи против украинского правительства, которые в большинстве случаев терпели неудачу. Как результат – Россия под прикрытием фейковых "республик" оккупировала части двух юго-восточных украинских областей — Луганской и Донецкой.

На этот раз Москва подготовилась лучше, задействованные силы были бы более многочисленными и подготовленными. Российская армия сейчас в лучшей форме, чем в 2014 году. С другой стороны, украинская армия тоже не сидела, сложа руки. В 2014 году в Украине происходила революция, и страна не способна была защищаться от наступления внешнего врага. Конечно, и сейчас нельзя сравнивать силы Украины и России, но теперь украинская армия сильнее и могла бы нанести гораздо больший ущерб, чем восемь лет назад.

Политическая эйфория относительно повторного вторжения в Украину среди россиян не наблюдается. Хотя российские лидеры любят хвастаться своей жесткостью, они почти так же чувствительны к потерям, как и американские.

Вы заметили, что больше не слышно отважных российских репортеров , писавших о россиянах, погибших в боях в Украине. Сейчас российское гражданское общество находится под более жестким контролем, чем в 2014 году, и только очень отважный и искусный репортер сумел бы освещать эту возможную войну.

Российская пропаганда, сработавшая в прошлый раз, была направлена против Украины. Ее в зависимости от целевой аудитории изображали как реакционную или гомосексуальную, националистическую или космополитическую. На этот раз Россия сосредоточилась на геополитике, а не только на Украине.

Одна из главных линий российской пропаганды – именно Америка виновата в том, что Украина на самом деле не суверенное государство, а ее опыт войны не имеет значения. Поэтому мы не можем понять, какой была украинская политика.

Одним из первых решений независимой Украины было ядерное разоружение. Когда Украина была третьим по величине ядерным государством мира, по крайней мере по количеству вооружения, размещенного на ее территории. В 1994 году тогдашние главы государства отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности , в случае чего пообещали предоставлять Соединенное Королевство, США и Россия.

Прошлое России и угроза вторжения в Украину ломают стратегию глобального дела по ядерному разоружению стран: сейчас все указывает на то, что отказавшиеся от ядерного оружия страны подвергаются нападению со стороны соседей.

В 2019 году уставшая Украина избрала Владимира Зеленского президентом за его обещание довести войну до конца. Но его попытки примириться с Путиным встретились с угрозой эскалации войны. Возможно, это одна из причин, почему российская пропаганда сосредоточилась на Западе и в Соединенных Штатах. Если мы остановимся и подумаем об Украине как стране, то сразу спросим себя: почему именно эта страна? Почему снова возник конфликт?

В отличие от России, Украина – демократическое государство. В отличие от Путина, Зеленский пришел в президентство в результате демократических выборов. (Это принципиальное отличие между Украиной и Россией: в Украине президенты проиграли выборы и оставили свои должности. В России подобного не было.)

Одним из главных элементов традиционных атак России на Украину было то, что в Украине прижимают "русскоязычные". Это концептуально вводит в заблуждение, поскольку большинство украинцев в той или иной степени двуязычны – владеют украинским и русским языками, и русским языком не определяется идентичность (если бы это было так, я был бы англичанином).

Разумно ли дискутировать относительно "русскоязычных" в Украине, к которым, безусловно, принадлежит и сам украинский президент. Зеленский – с Востока Украины, и его родной язык – русский. Поэтому русскоязычный в Украине может быть избран даже президентом. Действительно, русскоязычные в Украине в этом отношении гораздо свободнее, чем русскоязычные в России. В России демократии нет ни для кого.

Другая линия российской пропаганды основывается на том, что Украина непригодна для проживания евреев. Снова пример президента: Зеленский еврей. Кстати, когда он стал президентом Украины, премьер-министром назначили еврея. В течение нескольких месяцев 2019 Украина была единственной страной (кроме Израиля), в которой и глава государства и глава правительства были евреями.

В статье Путина, а еще более откровенно в последней статье его бывшего политического партнера Дмитрия Медведева, такое положение вещей представляется как свидетельство отсутствия суверенитета и зависимости Украины от Запада.

Итак, что делать?

Переговоры, какими бы они ни были тяжелыми. С обязательным включением в них представителей Украины. Практика исключения заинтересованной страны в обсуждении ее будущего имеет плохой опыт. Америка не всесильна, она не может выполнить все прихоти России. Проекты договоров "гарантии безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО: "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности" и "Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического Договора", которые представила Москва и попросила Запад их подписать, – явный признак неловкости российской позиции. У них американцев просят принять положения, неприемлемость которых, безусловно, должна знать Кремль и отказаться от суверенитета других стран, особенно Украины.

Что действительно стоит попробовать, так это провести переговоры, которые не будут ограничиваться конкретными претензиями или амбициями России. А главное – с пониманием того, что в системе европейской безопасности что-то пошло не так.

Тимоти Снайдер