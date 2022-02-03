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Новости
Россия
3 февраля 22, 09:40
В Кремле отреагировали на переброску войск США в Европу
Дмитрий Песков
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У Путина обвинили США в нагнетании обстановки и заявили, что Россия имеет повод для беспокойства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства. Об этом Песков сказал в комментарии телеканалу CNN.

"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - приводит телеканал его слова.

Песков добавил, что решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".

Ранее СМИ узнали, что США перебросят дополнительные войска в Европу. В Польше разместят две тысячи военнослужащих США, еще "несколько тысяч" военных - на юго-восточном фланге НАТО. Также Пентагон допускает отправку войск в Украину. 

Позже в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты приняли решение о переброске американских войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.
Korrespondent
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