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Новости
Россия
8 февраля 22, 09:07
Путин пригрозил НАТО ядерным оружием
Путин
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Российский лидер заявил, что страны Альянса будут втянутыми в конфликт помимо своей воли, и победителей в нем не будет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина окажется в НАТО, то остальные страны-участницы Альянса могут оказаться втянутыми в военный конфликт с одной из ведущих ядерных держав – Россией. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в ночь на вторник, 8 февраля, по итогам российско-французских переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией", - сказал Путин.

При этом он признал, что потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим.

"Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", - отметил Путин.

Напомним, накануне вечером российский и французский президенты провели пятичасовые переговоры, в ходе которых обсудили пути разрешения ситуации вокруг Украины.

По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, в ходе которой среди прочего Путин предложил пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.
Korrespondent
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