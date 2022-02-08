Путин пригрозил НАТО ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина окажется в НАТО, то остальные страны-участницы Альянса могут оказаться втянутыми в военный конфликт с одной из ведущих ядерных держав – Россией. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в ночь на вторник, 8 февраля, по итогам российско-французских переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией", - сказал Путин.

При этом он признал, что потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим.

"Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", - отметил Путин.

Напомним, накануне вечером российский и французский президенты провели пятичасовые переговоры, в ходе которых обсудили пути разрешения ситуации вокруг Украины.

По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, в ходе которой среди прочего Путин предложил пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.