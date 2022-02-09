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9 февраля 22, 14:43
Кремль оценил встречу Зеленского и Макрона
Песков
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На пресс-конференции в Киеве были озвучены "позитивные" и "менее позитивные сигналы", говорит Песков.
На пресс-конференции в Киеве были озвучены "позитивные" и "менее позитивные сигналы", говорит Песков.

В Кремле услышали позитивные сигналы в итогах визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Оценку его встрече с президентом Владимиром Зеленским в среду, 9 февраля, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс. Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - сказал он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин пока не созванивался с Макроном.

"Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее", - отметил он.
Korrespondent
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