Кремль оценил встречу Зеленского и Макрона

В Кремле услышали позитивные сигналы в итогах визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Оценку его встрече с президентом Владимиром Зеленским в среду, 9 февраля, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс. Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - сказал он.





Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин пока не созванивался с Макроном.





"Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее", - отметил он.