Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.93
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
14 февраля 22, 09:10
РФ отреагировала на требования Украины - СМИ
рф
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В России заявили, что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым.

В России сочли неприемлемыми требования предоставить детальные объяснения относительно своей военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Об этом в ночь на понедельник, 14 февраля, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его данным, Москва уже отреагировала на требования Украины.

"В ответе говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - сообщил он.

Ранее Украина потребовала от РФ в течение 48 часов дать разъяснения по военной деятельности у границ и во временно оккупированном Крыму в рамках Венского документа.

После того, как Украина не получила ответа, в МИД объявили о созыве срочной встречи с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.
Korrespondent
Ещё по теме:
СМИ узнали, как вел себя Путин на встрече с Макроном
Коронавирус. В Украине за сутки более 38 000 заболевших
СМИ: Байден назвал союзникам дату атаки на Украину
США вывозят дипломатов и останавливают консульские услуги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей