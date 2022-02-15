Признание "ЛНР" и "ДНР". Что задумали в России

На пике разговоров о возможном вооруженном вторжении России в Украину в Москве решили рассмотреть вопрос признания так называемых “ЛНР” и ”ДНР” – самопровозглашенных террористических организаций, созданных на оккупированной территории Украины.

Обращение к Путину

Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания, которое состоится во вторник, 15 февраля, два проекта постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик".

Первый проект постановления был внесен депутатами от КПРФ. Этот документ предполагает, что если Госдума одобряет проект постановления, его немедленно отправляют президенту.

Второй проект постановления предложили несколько депутатов от фракции Единая Россия. Он предусматривает, что документ направляется сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства, которые должны будут оценить законодательную инициативу. Предполагается, что Госдума затем рассмотрит проект постановления, учитывающий предложения министерств.

Оба проекта постановления сперва пройдут рейтинговое голосование, и тот, который наберет больше голосов, будет принят и направлен Путину.

В чем суть?

Эксперты уверены, что примут именно вариант партии власти – Единой России.

"Это отложенное решение, вроде такого дамоклова меча, который может в любой момент упасть и приземлиться, - считает российский политолог Алексей Макаркин. - Потому что у коммунистов там все оперативно, однозначно, жестко, а здесь более сложная конструкция, которая оставляет возможность для разных вариантов и для маневра власти".

"Речь идет о том, что это решение остается на столе, но будет ли оно принято и если будет принято, то когда, будут решать не в Думе, а в исполнительной власти", - отметил эксперт.

В Кремле нагнетают

Накануне голосования в Госдуме Москва заявила о наращивании Киевом сил у линии разграничения с неподконтрольной частью Донбасса, а бандиты в ОРДЛО – якобы о плане вторжения ВСУ.

"Речь идет о перемещении российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины, различных подразделений различного характера осуществляются и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобными заявлениями Россия может готовить оправдание для вторжения на территорию Украины, о котором заявляют западные страны.

Ответ Украины

В Верховной Раде готовится документ, который подчеркнет принадлежность Украине временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

"Что касается голосования в Государственной думе, это не первое и не последнее решение (РФ), которое вызовет непонимание всего мира.

Что касается парламента Украины… Я знаю, что готовится соответствующее постановление, чтобы еще раз подчеркнуть принадлежность территорий, так называемых, "ЛНР" и "ДНР" к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано", - заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.