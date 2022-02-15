Соцсети публикуют видео со стягиванием войск РФ

В российских Telegram-каналах со вчерашнего вечера начали появляться видео с военной техникой, которая по словам авторов видео, стягивается все ближе к украинской границе.

Военную технику в основном фиксируют в Белгородской области, которая граничит с Харьковской.

"Вечерние перемещения танков Т-80У своим ходом по улицам в Белгородской области", - сказано в сообщении канала Военный осведомитель.

На других записях, как утверждают авторы публикации, можно увидеть танки Т-80У, БМП-2, МТ-ЛБ, Мста-С и МТУ-72 Кантемировской дивизии, проходящие по ночным улицам поселка Томаровка. Он расположен в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Также было опубликовано видео с эшелоном с медицинского оборудования для полевого госпиталя. Он якобы двигался к ж/д станции Томаровка.

В то же время официального подтверждения того, что видео были сняты именно 14-15 февраля, в настоящее время нет.





Напомним, накануне в России заявили о завершении части военных учений.

