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Новости
Россия
15 февраля 22, 14:26
Кремль отреагировал на дату "вторжения" в Украину
Песков
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Песков назвал заявления о вторжении РФ в Украину информкампанией "по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе".
Песков назвал заявления о вторжении РФ в Украину информкампанией "по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе. Об этом он сказал, комментируя информацию о заявлении президента США Джо Байдена о возможном вторжении России в Украину 16 февраля, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Байден на видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.
 
"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Песков.

В Кремле считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее". "Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - считает Песков.

Также в Кремле заявили, что напряженную обстановку в Европе провоцируют не военные учения России, а скопление украинских войск на Донбассе и заявления США о скором начале войны.

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

В Киеве заявили, что не верят заявлениям РФ и поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск.
Korrespondent
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