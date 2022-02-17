Россия ищет повод для нового вторжения в Украину: 5 примеров

Россия планирует инсценировать атаки украинских военных, чтобы получить предлог для нового вторжения в Украину, утверждает американская разведка. Вплоть до того, что пропагандисты РФ снимут по своему сценарию видео-провокацию с графическими сценами фейковых взрывов, погибших и пострадавших, разрушений и военной техники.

"Россия планирует подготовить повод для своей атаки, – сказал сегодня вечером на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. – Мы не знаем точно, в какой форме это будет. Это может быть сфабрикованный "теракт" в России. Вымышленное обнаружение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям или фейк, даже реальное нападение с применением химического оружия".

Все озвученные госсеком кейсы (и не только) РФ уже запустила, чтобы в любой момент использовать как casus belli: пять примеров от LIGA.net.

"УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ" В ВОРОНЕЖЕ

15 февраля суд Москвы заочно арестовал якобы члена "украинской неонацистской группировки" МКУ ("Маньяки: культ убийства") Егора Краснова. В ФСБ утверждают, что Краснов с территории Украины через соцсети провоцировал сторонников на убийства и теракты в РФ.

Ряд прокремлевских изданий приписали Краснову причастность ко взрыву автобуса в Воронеже в августе 2021-го. В результате инцидента пострадали 26 человек, из которых двое позднее скончались.

Историю с "украинскими неонацистами" в Воронеже российская пропаганда пытается раскручивать уже год, говорил LIGA.net заместитель главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк.

В марте 2021-го пропагандистские ресурсы РФ сообщили о разоблачении в Воронеже последователей МКУ. Однако в интервью StopFake один из задержанных Роман Гребенщиков отрицал любые связи с Украиной.

"Мы никакого отношения к Украине не имеем. В материалах следствия, которые я видел, тоже ничего абсолютно об Украине не было. Все (задержанные) из Воронежа, все россияне, я их всех знаю и даже не понимаю, как нас в Украину приплели", — сказал Гребенщиков.

Соцсети Гребенщикова косвенно подтверждают его слова. В них можно найти даже фотографии с митингов под имперскими флагами, где Гребенщиков носит символику российских националистов.

По мнению Романюк, историей с "неонацистами" Россия пытается показать, что Украина подрывает ее изнутри. "Они держат эту историю на крючке. Спецслужбы РФ не делают ничего просто так", — считает она.

МАССОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ "ЖЕРТВ ВСУ"

16 февраля Следственный комитет РФ открыл против Украины дело из-за якобы жестокого обращения с гражданским населением и использования летального оружия против гражданских на Донбассе.

Действия Вооруженных сил Украины, как транслируют в РФ, стали "причиной гибели и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".

Российский следком утверждает, что на Донбассе обнаружены пять стихийных массовых захоронений: в районе Снежного, Славяносербска, Первомайска, Видного-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешеверивка Краснодонского района.

По словам Романюк, летом 2021-го ее издание стало фиксировать активность РФ и подконтрольных ей террористов в поисковых работах. По времени это совпало и с подачей Россией иска против Украины в Европейский суд по правам человека. Среди выдвинутых претензий – якобы "военные преступления украинской армии".

Наряду с этим оккупанты организовывали конференции, на которых демонстрировали фейковые фотографии огромного количества "убитых украинскими Вооруженными силами" местных жителей. Все это, по словам Романюк, подавалось под соусом "геноцида".

Любимую российской пропагандой тему Сребреницы актуализировал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В февральском интервью прокремлевским СМИ он заявил, что ВСУ хотят провести "зачистку" оккупированных РФ территорий по хорватскому варианту.

ИНСЦЕНИРОВКА ХИМАТАКИ

В том же интервью Нарышкин заявил, что СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их документирование в стиле "белых касок" в Сирии. Этих волонтеров росСМИ обвиняли в фальсификации свидетельств химатак и бомбардировок населения авиацией РФ.

Российские спецслужбы решили не менять темники и запустить проверенный сценарий в Украине. В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украину уже прибыли бойцы американских частных военных компаний и привезли с собой неизвестные химические компоненты для провокаций в Авдеевке и Красном Лимане.

Владимир Путин, в свою очередь, обвинил НАТО, что именно такие действия Альянса привели к напряженности в Европе. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры", — пригрозил он.

В украинском МИД ответили на обвинения Шойгу, заявив, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на территории Украины.

В январе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в оккупированную Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности началась утечка в воздух ядовитых веществ.

Инцидент может быть использован для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства, считают в ГУР МО.

Основной нарратив Кремля сейчас заключается в том, что casus belli может быть только на Донбассе, говорит LIGA.net экс-замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. "Якобы Украина решила освобождать свои территории военным путем", – добавляет он.

ПСЕВДОАТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ

По словам Золотухина, качественно информационные кампании России не меняются. Лишнее этому подтверждение – ряд свежих обвинений оккупантов в адрес ВСУ. 1 февраля лидер донецких террористов Денис Пушилин заявил, что один из их боевиков погиб в результате взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника.

Тему с "украинскими беспилотниками" российская пропаганда использует не впервые. В апреле 2021-го прокремлевские издания сообщили, что якобы в результате атаки украинского беспилотника на оккупированной части Донбасса погиб ребенок. Спикер нелегетимной Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "Украина должна понести ответственность за эту смерть".

Позже выяснилось, что место, где погиб ребенок, находилось на таком расстоянии от линии разграничения, что украинский беспилотник туда физически не мог долететь, рассказывает LIGA.net Романюк.

"Мы нашли кучу упоминаний об этой истории в соцсетях и связались с местными жителями, – продолжает фактчекер. – Оказалось, что ребенок погиб от осколочной травмы. Отец ребенка стягивал во двор металлолом, в том числе боеприпасы, с целью продажи. Как раз один из боеприпасов и детонировал. Позже это подтвердили и в ОБСЕ".

За последние две недели Россия их сателлиты запустили ряд фейков о якобы сбитых украинских БПЛА на территории Беларуси и оккупированных территориях Донбасса, говорит LIGA.net и.о. директора Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов.

"Цель – создать у населения подконтрольных РФ территорий чувство угрозы со стороны Украины и тем самым оправдать наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной", – считает он.

УКРАИНСКИЕ ТИТУШКИ ДЛЯ ПРОВОКАЦИЙ В РФ

10 февраля СБУ сообщила о задержании трех граждан Украины, которые по заданию ФСБ должны были совершить провокации в РФ. Жители Киевской области получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован на ближайшие дни.

Для "титушек" разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в России. За участие в провокациях обещали по $4 000 каждому.

Кураторы заверили "титушек", что как только задание будет выполнено, их отправят домой. На самом деле, по данным СБУ, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.





В октябре-декабре 2021 года завербованные украинцы совершили акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, под Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

По прямому признанию одного из задержанных, запланированные провокации "могли привести к обвинению Украины в провокационных действиях и полномасштабной войне России с Украиной".

РОССИЯ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ, НО КАЧЕСТВО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

За последние месяцы информоперации в поисках повода для войны активизировались и стали более значимыми, утверждает Золотухин.

"Если раньше их комментировал представитель оккупационных войск России, и после этого все умирало, то теперь они доходят до Госдумы РФ, – объясняет он. – Поэтому эти месседжи интегрируются дальше в общероссийскую информационную повестку".

При этом технически и качественно информационные вбросы РФ не претерпели никаких изменений, уверены эксперты.

"Попытки провоцировать фейками уже не настолько эффективны, как в 2014-м, – считает Романюк. – Уровень недоверия к России и уровень осознания российской дезинформации в обществе значительно вырос".