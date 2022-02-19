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Россия
19 февраля 22, 00:52
Путин объявил о ежегодном призыве на сборы военных запаса
Путин
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Военные сборы российских резервистов проводятся ежегодно, обычно это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, которые находятся в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Российское информагентство ТАСС уточняет, что военные сборы россиян, находящихся в запасе – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов, которое проводится ежегодно.

Как отмечается, предыдущий указ о военных сборах Путин подписал в апреле 2021 года.

Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью.

Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент. 
liga.net
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