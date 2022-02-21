Эвакуированные из ОРДЛО возвращаются домой из РФ

Эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, так как в РФ их "никто не кормит и не расселяет". Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает глава Минобороны Алексей Резников в эфире 1+1в воскресенье, 20 февраля.

"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию - это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто там занимается киношками", - сказал Резников.

Напомним, что ранее в РФ вывезли более 10 тысяч жителей Донбасса. Накануне в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию в Россию пожилых людей, женщин и детей.

Также сообщалось, что эвакуированные из ОРДЛО все еще в автобусах. Почти двое суток женщины с детьми и пожилые люди находятся в неотапливаемых автобусах без еды и сна, заявила омбудсмен.