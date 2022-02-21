Конгресс интеллигенции РФ против вторжения в Украину

Российский Конгресс интеллигенции выпустил коллективное обращение с протестом против нового вторжения России в Украину, которое подписали уже более 130 политиков, правозащитников, деятелей культуры и ученых, в том числе Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Андрей Пионтковский и другие. Текст опубликован на сайте принадлежащей Газпрому радиостанции Эхо Москвы.

Обращение адресовано "поджигателям войны" и прямо указывает, что ответственность за нынешнюю эскалацию лежит на Кремле.

"Руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум – не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной. Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году", – сказано в обращении.

Авторы обращения подчеркивают: "Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России".

Они уверены, что "если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь".

Сбор подписей под коллективным обращением продолжается.

31 января российские оппозиционеры, правозащитники, деятели культуры, ученые и представители медиа, в том числе Лев Шлосберг, Лия Ахеджакова, Григорий Явлинский, Виктор Шендерович и другие, подписали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

20 февраля в Москве полиция задержала шестерых участников акций протеста против войны с Украиной.