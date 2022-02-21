Путин сказал, когда будет решение по "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня, 21 февраля. Об этом он сказал по итогам заседания Совбеза РФ, трансляция которого велась в интернете.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", - сказал Путин членам Совбеза.

Перед этим министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

"Необходимо признавать эти "республики", их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти "республики" находились до "оккупации" Вооруженными силами Украины", - заявил он.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что правительство много месяцев ведет подготовку к последствиям такого шага.

"Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию "ЛНР" и "ДНР". Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения", - сказал Мишустин.

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Он также поддержал предложение о признании "ЛДНР" в случае, если не будет подвижек в переговорах.

Все остальные члены Совбеза также высказались за признание "ЛДНР".



