Директор СВР РФ захотел ввести Донецк и Луганск в состав РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос "признания независимыми республиками" террористических организаций ДНР и ЛНР, сказал, что поддерживает их "вхождение в состав РФ". Президент РФ Владимир Путин ответил ему, что такой вопрос не обсуждается.
"Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим западным, так сказать, партнерам можно дать последний шанс, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.
После этого у него с Путиным состоялся следующий диалог.
- Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? – спросил Путин.
- Нет, я...
- Или признавать суверенитет республик?
- Я поддержу...
- Говорите прямо!
- Я поддержу предложение о признании...
- Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо!
- Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
- Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости.
- Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.
- Хорошо, садитесь.