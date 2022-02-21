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21 февраля 22, 18:17
Директор СВР РФ захотел ввести Донецк и Луганск в состав РФ
Сергей Нарышкин
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает "вхождение в состав РФ" террористических организаций ДНР и ЛНР

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос "признания независимыми республиками" террористических организаций ДНР и ЛНР, сказал, что поддерживает их "вхождение в состав РФ". Президент РФ Владимир Путин ответил ему, что такой вопрос не обсуждается.

"Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим западным, так сказать, партнерам можно дать последний шанс, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.

После этого у него с Путиным состоялся следующий диалог.

- Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? – спросил Путин.

- Нет, я...

- Или признавать суверенитет республик?

- Я поддержу...

- Говорите прямо!

- Я поддержу предложение о признании...

- Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо!

- Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

- Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости.

- Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.

- Хорошо, садитесь.


Сегодня главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками".
liga.net
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