Путин заявил, что Украину создал Ленин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коммунистический лидер Владимир Ленин со своими соратниками создали Украину. Об этом он сказал вечером в понедельник, 21 февраля, в своем обращении к россиянам.

По его словам, современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.

"Ее так и можно назвать - Украина имени Ленина, который насильно туда запихнул Донбасс. И теперь там свергают памятники Ленину и проводят декоммунизацию. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", - заявил Путин.

Также Путин сделал ряд других скандальных заявлений:





- Радикалы воспользовались недовольством людей коррупцией и довели Майдан до государственного переворота





- Их поддерживали западные силы. Крупные суммы нагло переводились на банковские счета лидеров оппозиции





- Радикалы, захватившие власть, организовали настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий





- Мы поименно знаем тех, кто ответствен за трагедию в Одессе. И сделаем все, чтобы их покарать





- Майдан не приблизил Украину к демократии. Спустя 8 лет после событий страна расколота





- У людей на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится выживать. Ранее Путин заявил, что решение по вопросу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня, 21 февраля. Об этом он сказал по итогам заседания Совбеза РФ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вечером созвал экстренное заседание СНБО.

