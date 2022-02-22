Путин заявил, что Украину создал Ленин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коммунистический лидер Владимир Ленин со своими соратниками создали Украину. Об этом он сказал вечером в понедельник, 21 февраля, в своем обращении к россиянам.
По его словам, современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.
"Ее так и можно назвать - Украина имени Ленина, который насильно туда запихнул Донбасс. И теперь там свергают памятники Ленину и проводят декоммунизацию. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", - заявил Путин.
Также Путин сделал ряд других скандальных заявлений:- Украина никогда не имела традиций собственной государственности
Ранее Путин заявил, что решение по вопросу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня, 21 февраля. Об этом он сказал по итогам заседания Совбеза РФ.