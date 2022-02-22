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Россия
21 февраля 22, 22:47
Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР"
Путин
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Президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Путин начал свое видеообращение с заявления о том, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией".

"Это Украина Владимира Ильича Ленина. Это подтверждается архивными документами. А теперь благодарные потомки посносили памятники. У них это называется декоммунизация. Ну что ж. Мы готовы вам показать, что означает настоящая декоммунизация", – сказал Путин.

Он в очередной раз повторил все лживые российские нарративы о независимости Украины, ее евроатлантическом выборе, Майдане и т. д. В конце своего выступления Путин признал "независимость и суверенитет" захваченных Россией территорий Украины.

О переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Путин сказал: "В сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать".

В конце своего выступления Путин признал "независимость и суверенитет" захваченных Россией территорий Украины.

"Считаю необходимым признать уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками", – сказал Путин. 

По его словам, эти документы будут подписаны "в самое ближайшее время".

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", – добавил он.

Позже на сайте Кремля появилось сообщение о подписании Путиным указов "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики".

После этого он подписал с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористами.

Позже, зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены".

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.

Напомним, 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками". 

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.

Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса. 

21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса. Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание.

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liga.net
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