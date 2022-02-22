Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР"

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Путин начал свое видеообращение с заявления о том, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией".

"Это Украина Владимира Ильича Ленина. Это подтверждается архивными документами. А теперь благодарные потомки посносили памятники. У них это называется декоммунизация. Ну что ж. Мы готовы вам показать, что означает настоящая декоммунизация", – сказал Путин.

Он в очередной раз повторил все лживые российские нарративы о независимости Украины, ее евроатлантическом выборе, Майдане и т. д. В конце своего выступления Путин признал "независимость и суверенитет" захваченных Россией территорий Украины.

О переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Путин сказал: "В сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать".





В конце своего выступления Путин признал "независимость и суверенитет" захваченных Россией территорий Украины.

"Считаю необходимым признать уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками", – сказал Путин.

По его словам, эти документы будут подписаны "в самое ближайшее время".

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", – добавил он.

Позже на сайте Кремля появилось сообщение о подписании Путиным указов "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики".

После этого он подписал с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористами.

Позже, зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены".

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.







