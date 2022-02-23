РФ согнала к Украине практически весь флот - ЦОС

Россия согнала из всех своих флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Об этом сообщает Центр оборонных стратегий, пишет Украинская правда в среду, 23 февраля.

Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ. Как напомнили эксперты, под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля этого года.

По Резолюции ООН такие действия признаются актом агрессии, но сейчас нет жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО. С начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, учитывая прошлые годы абсолютно нетипичную ситуацию.

В то же время в Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил - 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе два ракетных крейсера и еще семь ракетных кораблей разных типов, включая 2две ракетные подводные лодки.

Как поясняет ЦОС, такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье. Для этого Москва сосредоточила ракетные крейсеры класса Атлант и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами Циркон. В российской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийцами авианосцев".

Напомним, что РФ эвакуирует дипломатов из Украины. Решение об эвакуации - забота о российских дипломатах и сотрудниках дипведомств, утверждают в МИД РФ. Их начнут вывозить в ближайшее время.