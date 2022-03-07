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Новости
Россия
6 марта 22, 19:58
РФ готовит удары по военным предприятиям Украины
Война
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В Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины и попросили работников покинуть свои рабочие места.

В Минобороны России предупредили, что будут наносить удары по военным предприятиям Украины. Об этом сообщил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

"Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам", - сообщил Конашенков, призвав персонал покинуть территорию предприятий.

Он заявил, что на таких предприятиях украинская сторона "пытается восстанавливать поврежденную в результате ударов РФ военную технику для последующего направления в районы боевых действий".

Ранее в СНБО сообщили, что российский агрессор готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. 
Korrespondent
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