Оккупантам промывают мозги для войны с Украиной – ГУР МО

Скрины материалов, изъятых у пленных и погибших оккупантов, ГУР МО выложило в Facebook. Конспирология, ксенофобия и извращение истории: как промывают мозги для войны с Украиной.
Так называемый "кодекс чести современного российского офицера" издан министерством обороны России для обязательного изучения и использования военными. Это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.
Текст полон ненависти, фашистской пропаганды войны и примитивных конспирологических теорий. "Очевидно, рассчитано на очень необразованных людей", – говорят в ГУР.
- "Россия и российская армия – это последний рубеж от пришествия сатанинского "нового мирового порядка". Этот тезис – прямая отсылка к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора, которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.
В "кодексе" также содержатся пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта: Путина, Шойгу и других. Так, министр обороны России Шойгу откровенно лжет, что "Россия существует уже 1152 года, и об нее сломал зубы не один западный император".
Согласно "документу", задача русского офицера состоит только в "служении отечеству", а фактически – правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.
"Пропаганда среди российских военных давно соответствует худшим тоталитарным образцам", – констатируют в ГУР МО.