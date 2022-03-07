Оккупантам промывают мозги для войны с Украиной – ГУР МО

Скрины материалов, изъятых у пленных и погибших оккупантов, ГУР МО выложило в Facebook. Конспирология, ксенофобия и извращение истории: как промывают мозги для войны с Украиной.

Так называемый "кодекс чести современного российского офицера" издан министерством обороны России для обязательного изучения и использования военными. Это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст полон ненависти, фашистской пропаганды войны и примитивных конспирологических теорий. "Очевидно, рассчитано на очень необразованных людей", – говорят в ГУР.





- "Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". Российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".



