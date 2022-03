Шойгу могут обвинить в попытке госпереворота - СМИ

Президент страны-агрессора Владимир Путин опасается, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу может на следующей неделе "совершить в РФ государственный переворот", со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет в Twitter журналист Джеймс Пасилио (James Pacileo).

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе. Растущее дистанцирование между людьми и разговоры за закрытыми дверями предполагают, что замена разрабатывается. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - написал журналист.

BREAKING: US officials suggest Putin fears Sergey Shoygu will attempt coup next week. Growing distancing between the individuals and closed-doors conversations suggest a replacement is being architected.



It is deemed probable that Shoygu will be tried for corruption and treason. pic.twitter.com/b34gwbZZdf

Напомним, что последнее время Путин принимает всех российских чиновников на расстоянии пяти метров.