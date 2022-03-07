Российским военным дали указание расстреливать гражданских

В Службе безопасности Украины сообщают, что исходя из показаний российского военного, пострелянного своими же, армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданское население в Украине, говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданское население в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей. Об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков, подстреленный своими", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, российский военный сообщил, что в первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков.

"Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", - рассказали в украинской спецсплужбе.

В СБУ подчеркнули, что этот российский военный теперь является важным свидетелем зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд.