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Россия
13 марта 22, 23:38
Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной – FT
колонна техники РФ
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Россия просит Китая военной техники для войны с Украиной, заявили американские чиновники FT.

Россия попросила Китай военную технику для продолжения вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на данные американских чиновников сообщает Financial Times.

Согласно FT, Россия просила военную и другую помощь с самого начала вторжения. По мнению официальных лиц США, есть признаки, что в России заканчиваются некоторые виды оружия, потому что война против Украины длится уже третью неделю. Россия также попросила экономическую помощь, чтобы компенсировать потери экономики из-за санкций, пишет NYT .

США готовятся предупредить союзников, что Китай может собираться помочь России, заявил один из собеседников издания.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведет переговоры с главой внешней политики КНР Яном Цзечи. На встрече Салливан предупредит Цзечи, что Пекин ожидает последствий, если он поможет Москве обойти санкции и продолжать вторжение, пишет издание.

О виде техники и помощи, которую просит Россия, чиновники не рассказывают. В администрации Байдена надеются убедить Китай давить на Россию, чтобы Путин изменил политику по отношению к Украине, пишет NYT. Многие действующие и бывшие чиновники считают это маловероятным. Пекин может ограничиться тем, что поддержит Россию словами, однако не будет оказывать помощь, добавили в NYT.
liga.net
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