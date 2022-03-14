Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной – FT

Россия попросила Китай военную технику для продолжения вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на данные американских чиновников сообщает Financial Times.

Согласно FT, Россия просила военную и другую помощь с самого начала вторжения. По мнению официальных лиц США, есть признаки, что в России заканчиваются некоторые виды оружия, потому что война против Украины длится уже третью неделю. Россия также попросила экономическую помощь, чтобы компенсировать потери экономики из-за санкций, пишет NYT .

США готовятся предупредить союзников, что Китай может собираться помочь России, заявил один из собеседников издания.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведет переговоры с главой внешней политики КНР Яном Цзечи. На встрече Салливан предупредит Цзечи, что Пекин ожидает последствий, если он поможет Москве обойти санкции и продолжать вторжение, пишет издание.

О виде техники и помощи, которую просит Россия, чиновники не рассказывают. В администрации Байдена надеются убедить Китай давить на Россию, чтобы Путин изменил политику по отношению к Украине, пишет NYT. Многие действующие и бывшие чиновники считают это маловероятным. Пекин может ограничиться тем, что поддержит Россию словами, однако не будет оказывать помощь, добавили в NYT.