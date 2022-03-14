Россия анонсировала "беспощадные" удары по Украине

Минобороны России 14 марта анонсировало новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и по "местам нахождения иностранных наемников".

Оккупанты заявляют, что украинские Вооруженные силы якобы нанесла удар "тактической ракеты Точка-У с кассетным боеприпасом" по Донецку. При этом в Минобороны Украине говорят, что ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно российская.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", - заявил спике МО РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ также заявили, что будут беспощадно наносить удары по "местам расположения иностранных наемников".

"Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский… Никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились", - заявили в Минобороны РФ.

Вскоре после этого заявления в разных городах практически во всех регионах Украины были включены сирены.



С начала войны в Украине российские военные утверждают, что наносят удары только по объектам военной и информационной инфраструктуры. Однако во многих украинских городах обстрелам подвергаются жилые и гражданские объекты, в том числе больницы, детские садики, школы и роддома.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что Минобороны РФ не исключает возможности попытаться взять под контроль крупные города Украины.





Отметим, что в Киеве считают, что для захвата столицы России придется использовать все имеющиеся человеческие ресурсы.

