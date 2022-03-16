Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
16 марта 22, 12:59
В РФ озвучили якобы идеи Украины по демилитаризации
переговоры
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина якобы предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства.

В России заявляют, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета - демилитаризованное государство с собственной армией. Об этом в среду, 16 марта, заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский

Как и глава МИД РФ Сергей Лавров, он признал прогресс по некоторым позициям на переговорах.

"Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - сказал Мединский.
 
Отметим, в Украине подобные идеи официально не озвучивались.
 
Но, по его словам, пока нет подвижек по другим вопросам. 
 
"Ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса. Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации, право русскоязычного населения и положение русского языка", - сказал Мединский.

Как сообщалось, новый раунд переговоров в режиме онлайн начался в понедельник и продолжается.

В Офисе президента накануне заявили, что переговоры между Украиной и Россией стали "более конструктивны".
Korrespondent
Ещё по теме:
Резников: Работайте. Учимся жить в новых условиях
Арестович дал прогноз по длительности войны
Российские военные тяжело ранили британского журналиста
Китай согласился помочь РФ в войне с Украиной - FT
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей