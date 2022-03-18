"Не знают как жить". Олигархи РФ жалуются на войну

Российские олигархи одними из первых попали под санкции Запада, введенные из-за нападения России на Украину. Причем у них, привыкших к роскошной жизни, как раз на Западе, не только арестовывают яхты и виллы, а фактически парализуют весь бизнес в цивилизованном мире.

Не удивительно, что миллиардеры все активнее высказываются против войны, правда, делают это пока достаточно робко и осторожно.

Влияния нет

Миллиардер Михаил Фридман в интервью Блумбергу заявил, что ЕС и Британия промахнулись, вводя санкции против российских миллиардеров, поскольку у них нет никакого влияния на руководство страны. "Я в плену. Не знаю, как жить дальше", - пожаловался бизнесмен, который, по его словам, оказавшись под санкциями, даже не может заплатить за уборку в своем доме. Он оговорился при этом, что его проблемы "не идут ни в какое сравнение с проблемами украинцев".

По словам Фридмана, подойти к Путину и сказать, что войну надо прекращать - это самоубийственный шаг. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, - пояснил он. - Сказать Путину что-то против войны, за кого-то, было бы равносильно самоубийству".

За чей счет банкет

Другой миллиардер Олег Дерипаска публично призвал к мирным переговорам. Например, 3 марта писал в своем телеграм-канале: "Мир очень важен! Затягивать переговоры - безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории кроме законсервированной Чернобыльской АЭС еще 15 атомных энергоблоков и три хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых - любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями".

Недоволен Дерипаска и ответными шагами российского правительства после введения западных санкций.

“Подъём ставки, обязательная продажа валюты — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет”, — возмущался Дерипаска действиями российского центробанка.

Он также добавил, что ему очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев.

14 марта Дерипаска неожиданно разместил в своем телеграм-канале ссылку на видео из YouTube-канала сторонников Алексея Навального (обсуждалась версия о "репрессиях" против генералов ФСБ в связи с развитием событий в Украине), а в четверг написал в своем посте слово "мир".

Так уж бессильны?

Впрочем, эксперты считают, что не стоит воспринимать жалобы российских олигархов всерьез.

"Когда Фридман говорит, что он бессилен повлиять на Путина и следовательно санкции против него не имеют смысла, он немного лукавит. Санкции могут сподвигнуть его начать, например, финансировать российскую оппозицию, а ей - работающей на голом энтузиазме и скромном краудфандинге - средства точно не помешают, - отметил политолог Аббас Галлямов. - Долгие годы Фридман финансировал кремлевские политические проекты, ухудшая тем самым положение российского гражданского общества. Пришла пора возвращать долги".