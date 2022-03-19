В России начались преследования граждан Украины

В Москве граждане Украины начали подвергаться репрессиям и политическим преследования. Их задерживают, фабрикуют дела и сажают на несколько суток за решетку. Об этом пишет независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.

Отмечается, что сотрудники МВД и ФСБ РФ получили приказ проверять всех проживающих в российской столице украинцев.

Граждан Украины вызывают на допросы, спрашивают о имеющейся у них "запрещенной литературе" и "националистической символике", к которой относят, например, украинский флаг.

Судьи по "липовым" протоколам выносят решения об административном аресте от пяти до 10 суток.

"Одна из судей, рассматривавшая дела украинцев, вышла и извинилась перед нами. Сказала, что их обязали выносить такие решения", - поделился с изданием студент-украинец, обучающийся в Московском физико-техническом институте.

Также сообщалось, что в России готовят митинги в поддержку войны в Украине. От руководства вузов требуют обеспечить присутствие студентов. В качестве атрибутики рекомендуют использовать лозунги "Za Мир!", "Za Россию!", "Zа Президента!".

