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Новости
Россия
18 марта 22, 21:50
Десантные корабли РФ с грузом направляются в сторону ЕС
Десантные корабли
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Мимо острова Хокайдо прошла эскадра сразу из четырех больших десантных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ

Об этом со ссылкой на сообщение министерства обороны Японии пишет портал The Drive.

Судя по фото, которое издание получило от морских сил самообороны Японии, все эти корабли идут под завязку загруженнst техникой и вооружением.

В БДК Тихоокеанского флота ВМФ РФ четыре корабля: "Николай Вилков" (тактический номер 081, проект 1711), "Ослябя" (тактический номер 066), "Адмирал Невельской" (055) и "Пересвет" (077), (все три – проекта 755).

Объяснений может быть сразу несколько, указывает украинское профильное издание Defense Expess.

Это может быть как акт демонстративных действий против самой Японии. Японское ведомство указывает, что российские десантные корабли прошли необычно вплотную к японским островам.

Еще одна версия – что нагруженные корабли должны доставить в Европу дополнительные силы, необходимые для войны против Украины. "Мы не знаем, куда они направляются, но их направление свидетельствует о том, что это возможно", – отметил представитель Минобороны в комментарии The Drive.

Однако резонность такого варианта подвергает сомнению действующий запрет Турции на проход в Черное море российского флота через проливы Босфор и Дарданеллы.

Третий возможный вариант – что нагруженные суда предназначены для доставки войск в Сирию, для ротации имеющегося контингента. А части из "сирийской" группировки будут отправлены сухопутным маршрутом на войну против Украины.
liga.net
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