РФ стягивает дополнительную военную технику из регионов

Об этом говорится в анализе выехавшей из России независимой следственной организации Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно данным анализа CIT, 17 марта в Ростове-на-Дону очевидцы заметили на железной дороге эшелон с танками. Аналитики платформы выяснили из баз данных Российской железной дороги, что эшелон направлялся со станции "Сибирцево" в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60 мотострелковая бригада пятой общевойсковой армии.

А уже 18 марта в северных окрестностях Ростова заметили эшелон с БТРами и грузовиками. Судя по направлению движения, поезд двинулся с Краснодарского края или Северного Кавказа, откуда везут пополнение из Абхазии и Южной Осетии.

Также аналитики нашли видео пользователей в соцсетях с передвижением инженерных машин, в частности в Иркутскую область (Сибирь) везли много военных эвакуаторов РЭС-КЛ и МТП-А2, предназначенных для вывоза неисправной или брошенной техники.

Кроме того, судя по видео от 18 марта возле Красного Села под Санкт-Петербургом заметили понтонный парк ПМП-М для наведения временных мостов и переправ. В СІТ предполагают, что понтонный парк может принадлежать 30 инженерно-саперному полку 6 общевойсковой армии.

"Как мы можем судить, интенсивность стягивания ниже, чем в течение месяцев перед вторжением. При этом российские силы могут применить еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых может превышать 20 000 бойцов (то есть суммарные российские потери даже по данным украинского Генштаба)", – заключили в СІТ.