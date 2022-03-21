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Россия
20 марта 22, 21:31
Российские "элиты" хотят убрать Путина – ГУР
Путин
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Выбор для окружения Путина: отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – ГУР

В российских деловых и политических "элитах" формируется группа влиятельных лиц, оппозиционно настроенных к Владимиру Путину, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

ГУР пишет, что цель группы – отстранение от власти Путина и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

В качестве преемника Путина его противники рассматривают директора ФСБ Александра Бортникова, который в последнее время попал в опалу из-за просчетов при вторжении в Украину. Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и боеспособности украинской армии.

ГУР считает, что Бортников и другие влиятельные противники нынешнего курса Кремля рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти, включая отравление, "внезапную болезнь" или "несчастный случай".

ГУР не исключает, что именно с этими процессами связан недавний "слив" из ФСБ данных о точных местах размещения чеченских подразделений возле Киева. Это могло быть одновременно попыткой ослабить влияние Кадырова и заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими спецслужбами в обход нынешнего руководства Кремля.
liga.net
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