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24 марта 22, 10:22
Данилов об исчезновении Шойгу
Алексей Данилов
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В РФ среди верхушки происходит выяснение отношений и поиск виновных в связи с провалом военной агрессии против Украины

В РФ среди верхушки происходит выяснение отношений и поиск виновных в связи с провалом военной агрессии против Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире национального телемарафона он именно с этим связал исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из публичного пространства.

"Сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные - что недоработали другие структуры", - говорит секретарь СНБО.

По его данным на сегодня в РФ уже "не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь".

"Очень много генералов, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет", - подчеркнул секретарь СНБО.
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