Жириновский умер - росСМИ

Скандальный украинофоб, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер.





Об этом сообщает Telegram Mash





"Владимир Жириновский умер сегодня в 10:45 утра. Последние сутки политик провел в коме", - говорится в сообщении.





Информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.





Вскоре глава Госдумы Вячеслав Володин и пресс-служба Минздрава России опровергли информацию, заявив, что политик до сих пор находится в больнице. Его состояние тяжелое.





"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - заявил Володин.





ОБНОВЛЕНО. После этого Пронюшкин свой пост удалил: "Уважаемые друзья и коллеги! Приношу свои извинения за публикацию непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации понесут ответственность".





В Минздраве утверждают, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.





СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.





При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.





Тем не менее, как утверждали собеседники в партии на условиях анонимности, россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ. Его состояние тяжелое.





Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе 8 раз.