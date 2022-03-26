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Новости
Россия
25 марта 22, 21:31
В переговорах Украина-Россия участвует олигарх Абрамович
Роман Абрамович
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В переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны участвует российский олигарх Роман Абрамович

Его участие якобы лично одобрил российский диктатор Владимир Путин, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам трех источников издания, получив поддержку Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.

Два человека, осведомленные в этом вопросе, сказали, что Путин выразил свое одобрение после того, как Абрамович предложил Кремлю сыграть роль посредника. "Он действительно имеет одобрение на самом высоком уровне с обеих сторон", — сказал один из собеседников издания.

Западные официальные лица, проинформированные о ходе переговоров, выражали сомнение в том, что Абрамович вообще сыграл какую-то роль. Другие предполагали, что он, возможно, пытался преувеличить свои усилия, чтобы не стать мишенью для западных санкций и не потерять контроль над своими британскими активами, включая футбольный клуб "Челси".

С тех пор российский миллиардер попал под санкции ЕС и Великобритании. По данным Wall Street Journal, Зеленский просил США не включать Абрамовича в список санкций из-за его предполагаемой роли посредника в переговорах о прекращении огня .

Financial Times отмечает, что он не присутствовал на круглом столе, который Путин устроил для олигархов и руководителей государственных компаний вечером 24 февраля после начала вторжения в Украину. В 2003 году он говорил изданию, что у него "нет особых отношений" с Путиным.

Глав парламентской фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах с РФ в интервью FT сказал, что встречался с Абрамовичем в беларуском Гомеле, когда состоялся первый раунд переговоров.

"Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах", — сказал Арахамия. Он добавил, что миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину".

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать, получил ли Абрамович добро от самого Путина. Песков заявил, что бизнесмен сыграл роль в организации переговоров.

В последние недели, когда обе стороны вели онлайн-переговоры, Абрамович сосредоточил свои усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками, сообщает издание.

Находясь в Турции, Абрамович якобы встретился с Ибрагимом Калином, старшим советником по внешней политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Офис Эрдогана отказался от комментариев.

Представитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннета отрицает, что Абрамович сыграл роль в обеспечении участия Израиля в урегулировании конфликта.
liga.net
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