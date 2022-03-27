Россия хочет навязать "корейский" сценарий - ГУР

Россия попытается навязать Украине так называемый "корейский" сценарий и собрать все оккуупированные територии в единое квазигосударственное образование. Об этом заявил начальник Главного управления разведки бригадный генерал Кирилл Буданов.





"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины", - цитирует Буданова пресс-служба ГУР.





То есть Россия попытается навязать Украине линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами. "Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею", - добавил он.





"Ведь проглотить все государство он точно не в силах. Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне", - рассказал Буданов.





Начальник ГУР убежден, что для "российского фашистского режима" до сих пор актуальным остается вопрос установки сухопутного коридора в Крым.





"Но для реализации этого плана есть главная проблема - несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага", - отметил Буданов.





Отметим, сегодня в России стали говориить о праве "ЛДНР" вступить в ее состав.





Ранее Генштаб сообщил, что российская армия перемещает часть войск в Беларусь для восстановления боеспособности. По данным британской разведки, российские оккупационные силы концентрируются для оцепления украинских военнослужащих на Донбассе.



