Путин готов воевать до конца, говорит его миньон Медведев

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не станет "нормальным соседом". Для этого нужно добиваться "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Не пытаюсь сейчас понять, что означают термины, которые используют представители российского политического руководства, когда речь идет о задачах "специальной операции".

Демилитаризация? Украина должна отказываться от собственной армии, когда нападение России проиллюстрировало обратное — только сильные вооруженные силы могут спасти Украину от уничтожения.

Денацификация? И это говорит один из руководителей страны, вооруженные силы которой совершают преступления против мирного населения Украины, а граждане фотографируются со стилизованной свастикой?

Однако подробности того, что действительно имеют в виду российские чиновники, должны выяснять участники переговоров между Украиной и Россией. Я только хочу обратить внимание на то, что к словам Дмитрия Медведева нужно относиться серьезно — его голосом говорит Владимир Путин.

Когда Медведев опубликовал резонансную статью об Украине с оскорблениями в адрес украинского народа и заявлением, что Владимир Путин не будет встречаться с Владимиром Зеленским, а лучше "подождет" следующего украинского президента, в Киеве к этому тексту отнеслись без должного внимания и во власти, и в политологическом сообществе. Медведева, бывшего главу правительства, для которого придумали новую должность в руководстве страны, называли "сбитым летчиком", политиком, который пытается обратить на себя внимание Путина и потому пишет такие радикальные тексты. А сам Путин, конечно же, на Медведева не обращает внимания.

Путин, возможно, на Медведева и не обращает внимания. Зато Медведев считается с Путиным и аккуратно транслирует мысли своего покровителя. Медведев все еще остается одним из вероятных преемников Путина, он совсем не случайно был президентом России и формально принимал решение о нападении на Грузию.

Отставка Медведева с должности премьера в январе 2020 года могла означать простую вещь. После саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года Путин понял, что новый украинский президент не собирается идти на капитуляцию и утвердился в необходимости интервенции.

А поскольку нападение на Украину не могло не сопровождаться серьезными санкциями и экономическим кризисом в стране, на должность главы правительства понадобился технократ, которого потом и можно будет обвинить в ужасных последствиях. Такого технократа в лице Михаила Мишустина нашли, а Медведева перевели в Совбез.

Когда Медведев писал свою статью об Украине, он наверняка знал, что принято решение не только об интервенции, но и о свержении Зеленского и замене его Януковичем. И потому Путин, разумеется, больше не будет встречаться с человеком, которого он не считает президентом Украины.

Откуда знал? Да ему это просто рассказал Путин. А может, он сам Путину и посоветовал. Развязное поведение Медведева на заседании Совета безопасности, где принималось решение о признании независимости группировок террористических "ЛДНР", продемонстрировало, что он может давать и не такие советы.

Поэтому, когда Медведев говорит, что "спецоперация" будет продолжаться, это означает то, что Путин готов воевать, и что российское руководство не интересует прекращение военных действий и мир в регионе.

И к этим намерениям Кремля следует отнестись как к свершившемуся факту.