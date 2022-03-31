Россия пополнила запасы ракет "Калибр" в Черном море

Россия пополнила ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море. Угроза удара по Одессе и другим регионам Украины остается высокой, заявил в Telegram спикер одесской Областной военной администраци Алексей Братчук.

"Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, одесскому региону и другим областям нашей страны, к сожалению, остается высокой. Угроза явялется постоянной", – сказал он.

По его словам, речь идет в первую очередь о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр".

"Она есть на судах, которые дислоцируются сейчас в Черном море. Более того, "Адмирал Макаров", есть такая жестянка в Севастополе, пополнила свой боекомплект этими ракетами и, как говорят, готова к бою", – сказал Братчук.

Он отметил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию. По словам Братучка, украинские воины отслеживают этот тип ракеты, но ее бывает сложно сбить, так как она может менять траекторию несколько раз.

"Тем не менее наши парни с этим справляются", – сказал он.