Как Московский патриархат проиграл войну в Украине

Решающую роль в поражении Кремля на церковном фронте, как ни парадоксально, сыграла позиция предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. Он в первый же день войны сделал два судьбоносных заявления: одно открытое, второе, не попавшее в ленту новостей, – для клириков Киевской епархии.

В первом заявлении он сравнил российское вторжение с каиновым грехом и выразил любовь и поддержку украинским воинам. В тот же день, ближе к вечеру, блаженнейший благословил клириков Киевской епархии держать двери храмов открытыми. Отдельное внимание к киевским священнослужителям связано с тем, что Онуфрий не только предстоятель всей УПЦ МП, но и глава Киевской епархии.

Один из киевских священников УПЦ МП объяснил, что воспринял заявление своего предстоятеля как призыв к церковной мобилизации. "Священники тоже люди, они тоже стремятся эвакуировать свои семьи, они тоже отвечают себе на вопрос: уезжать или оставаться, – рассказывает священник. – Держать двери храма открытыми означает для меня оставаться на месте и выполнять свой долг в любых условиях. Кроме того, Онуфрий сам стал примером пастырского служения: он не покинул киевскую резиденцию и продолжил принимать участие в богослужениях".

С первых дней войны в церквях и монастырях всех христианских конфессий Украины создавались центры помощи раненым и беженцам, а также пункты волонтерской помощи украинской армии. УПЦ МП не исключение.

Во многих епархиях УПЦ МП архиереи выразили поддержку украинским военным и прекратили поминовение главы Русской православной церкви (РПЦ), патриарха Кирилла во время литургий. Священнослужители Харьковской епархии УПЦ МП совершили молебны в местах пребывания ВСУ, окропляя святой водой воинов, блокпосты, технику.

В течение февраля Кирилла перестали поминать в 15 украинских епархиях, сейчас таковых более 20 (всего в структуре УПЦ МП 52 епархии). Сегодня Кирилла не поминают даже в Почаевской лавре (Тернопольская область), которая годами считалась форпостом "русского мира" в Украине.

В Киево-Печерской лавре и пострадавшей от обстрелов Святогорской лавре (Донецкая область) патриарха Кирилла продолжают поминать, но по "укороченной формуле", без перечисления титулов.

По нашей информации, среди монахов Киево-Печерской лавры ведутся дискуссии о том, как выйти из состава Московского патриархата. Подобные разговоры характерны не только для "Киева лаврского", но об этом позже.

Вначале руководство РПЦ пыталось давать оценку демаршу украинских архиереев. В частности, глава РПЦ отправил "мятежному" митрополиту Сумскому и Ахтырскому Евлогию резолюцию с закамуфлированной угрозой: "Прекращение поминовения Предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок, или заблуждений, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям, – это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом и не только в веке будущем, но и в нынешнем".

Однако когда протесты украинского духовенства стали массовыми, канцелярия Кирилла перестала реагировать на каждый случай.

Противоречия обострились после того, как патриарх РПЦ заговорил. Выдержав двухнедельную паузу после начала войны, патриарх всея Руси выступил с речью, явно рассчитанной на внутрироссийскую аудиторию. Кирилл повторил тезис кремлевского диктатора о едином народе и упомянул о войне: "Нынешняя весна омрачена тяжкими событиями, связанными с ухудшением политической ситуации на Донбассе, практически началом военных действий".

Ухудшение ситуации, по мнению Кирилла, случилось из-за того, что народ Донбасса борется с гей-парадами. Далее прозвучала фраза: "…Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Неинтеллектуальный характер речи произвел впечатление даже на некоторых клириков РПЦ, которые саркастически резюмировали выступление своего предстоятеля: "Кирилл заявил о священной войне с геями".

Спустя три дня после неуклюжей попытки обоснования "тяжких событий", уже 9 марта, патриарх прочел проповедь в храме Христа Спасителя в Москве, где вновь ретранслировал мантру о едином народе и исторической Руси, а также выразил негодование в отношении украинских священников: "Ужасно, что есть некоторые религиозные организации (даже язык не поворачивается назвать их религиозными), которые поднимают на щит своей проповеди необходимость борьбы с братским русским народом".

Учитывая контекст последних дней, можно предположить, что речь шла и об УПЦ МП.

Вишенка на торте: 13 марта Кирилл торжественно вручил директору Росгвардии РФ, генералу Виктору Золотову военную икону, которая должна, по его словам, "вдохновить молодых воинов, дающих присягу".

Ответная речь Золотова напоминала юбилейный доклад перед главнокомандующим: генерал заверил патриарха в том, что Росгвардия выполнит все поставленные задачи в ходе украинской "военной контроперации". Более очевидного освящения массового убийства украинцев со стороны Кирилла сложно представить.

После каждого громкого выступления Кирилла все больше архиереев РПЦ за пределами России выступало с критикой его позиции и поддержкой УПЦ МП. Первым зарубежным епископом Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ входит в состав Московского патриархата), который призвал к прекращению вражды, стал митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион.

Чуть позже Епархиальный совет Средне-Американской епархии сделал заявление, начав сбор средств в поддержку украинских беженцев и назначив распорядителем этих средств главу УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Глава Парижской архиепископии, митрополит Дубнинский Иоанн, управляющий Архиепископией западноевропейских приходов, написал патриарху Кириллу, что они с ним по-разному понимают Евангелие. Резкое несогласие со словами Кирилла выразил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, на всякий случай напомнив своему московскому начальству, что Литва – это не Россия. Действия России осудила Православная церковь Эстонии (также входит в состав РПЦ).

Отдельные приходы РПЦ за рубежом проводят приходские собрания и принимают решения о переходе в юрисдикцию Константинопольского патриархата. По сообщению российского православного издателя Сергея Чапнина, последний случай из этого ряда – переход Никольской православной общины в Амстердаме.

Процесс негодования политикой Кремля и Московской патриархии в зарубежных приходах продолжается и нарастает, что дает повод для прогнозов о возможном отделении РПЦЗ от РПЦ.

13 марта Центр исследований Православного Христианства университета Фордам (США) совместно с Волосской Академией Богословских исследований (Греция) обнародовал текст "Декларации богословов по поводу учения о "Русском мире"".

Документ представляет собой анализ российской квазирелигиозной доктрины "единого русского народа", которая стала идеологическим обоснованием российского вторжения в Украину. Из анализа следует, что "русскомирская" демагогия Кирилла – давно известная богословам этнофилитическая ересь. Из чего, в общем-то, следует, что патриаршую кафедру в РПЦ захватил еретик.

Небольшая цитата: "…Мы отвергаем ересь "Русского мира" и позорные действия правительства России по развязыванию войны против Украины, (…) как глубоко неправославные, нехристианские и враждебные человечеству…".

По состоянию на 27 марта Декларацию подписали 1228 богословов, философов, исследователей библейской истории и других православных гуманитариев со всего мира. Значительная часть из них – прихожане и клирики РПЦ (как правило, зарубежных структур Московского патриархата). Процесс сбора подписей продолжается. Этот документ уже можно считать консолидированной точкой зрения интеллектуальной элиты мирового православия.

В самой России также сформировалась внутрицерковная оппозиция. 290 священников и диаконов подписали Обращение священнослужителей Русской православной церкви с призывом к примирению и прекращению войны. В тексте война названа войной (что во внутрироссийском контексте уже само по себе есть акт протеста), а призыв к миру звучит как призыв к "немедленному прекращению огня".

Но вернемся в Украину. Несмотря на крайнее возмущение со стороны духовенства УПЦ МП политикой патриарха Кирилла, УПЦ МП продолжает оставаться самоуправляемой церковью в составе РПЦ. Насколько нам известно, сегодня УПЦ МП не делится бюджетом с РПЦ (и не получает финансовой помощи со стороны Московской патриархии). Но официальные внешнецерковные связи УПЦ по-прежнему возможны только через канцелярию российского патриарха.

Два митрополита УПЦ МП сохраняют членство в Синоде РПЦ. Это предстоятель УПЦ МП владыка Онуфрий и его управделами митрополит Антоний. На недавнем заседании Синода РПЦ оба украинских митрополита отсутствовали, что повлекло за собой резкую критику со стороны представителя Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Евстратия Зори.

По мнению последнего, Онуфрий и Антоний упустили возможность добиться реакции Синода РПЦ на "беззакония Кирилла и агрессию РФ". Тут стоит отметить, что нам неизвестно, была ли такая техническая возможность у Онуфрия и Антония. Скажем, могли ли они потребовать своего включения в заседание в формате видеоконференции? Не исключено, что их отсутствие было не их инициативой, а решением Кирилла.

И все-таки факт остается фактом: УПЦ МП – автономия в структуре РПЦ. В условиях войны это почти то же самое, что и наличие шеврона с надписью "Россия". Носить его на украинской территории, как минимум, неприлично.

В конце концов, у обычных украинцев нет возможности постоянно следить за церковными новостями и изучать мировоззрение отдельных священников и епископов, а шлейф "русского мира" будет тянуться за Московским патриархатом еще очень долго. Так почему же УПЦ МП не сорвала с себя этот шеврон сразу после того, как владыка Онуфрий назвал агрессора Каином?

Самовольное отделение группы священнослужителей от материнской церкви, с точки зрения церковного права, является грехом раскола, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Материнской церковью для УПЦ МП является РПЦ. И это не фигура речи, а церковно-правовой факт.

Такая группа священнослужителей, конечно, может зарегистрироваться в департаменте религий при Минкульте Украины и назваться церковью. Но будут ли настоящими ее таинства (причастие, крещение, венчание) в глазах православного и вообще христианского мира? Не факт. Этого и боится УПЦ МП, всегда подчеркивавшая свою каноничность. Чтобы таинства оставались настоящими, все должно быть по правилам, то есть – согласно с канонами.

Чтобы отмежеваться от материнской структуры и при этом сохранить каноничность, необходимо либо присоединение к другой канонической церкви, либо длительный процесс обретения независимости. Он может длиться годами, десятилетиями, а иногда и столетиями.

Отправной точкой этого процесса должно быть соборное решение церкви: решение архиерейского или поместного собора. Независимая (поместная), церковь называется автокефальной, а "справка" об автокефалии – томосом. В мире существует 15 канонических православных церквей – они вписаны в диптих (список) Вселенского патриарха, который он зачитывает во время литургий.

Кто может предоставить томос? На сей счет есть разные точки зрения. Вселенский патриархат настаивает на своем монопольном праве выдавать томосы. Однако в истории православного христианства были случаи, когда томос выдавал московский патриарх (правда, другие церкви не признавали такую автокефалию). Таким образом, УПЦ МП могла бы провести собор и попросить томос или у РПЦ, то есть у Кирилла или у Вселенского патриарха Варфоломея.

Понятно, что томос для УПЦ МП от Кирилла – это из области фантастики. Кроме того, его каноническое право раздавать томосы сомнительно. Можно ли рассчитывать в этой ситуации на Вселенского патриарха?

В комментарии епископ ПЦУ, митрополит Переяславский и Вишенский Александр Драбинко сказал: "Томос – это как паспорт, он одному и тому же лицу дважды не выдается. Украина уже получила от Вселенского патриарха томос, в Украине уже есть автокефальная поместная церковь – Православная церковь Украины".

Еще один путь для УПЦ МП – присоединиться к ПЦУ. Но тут несколько препятствий. Первое препятствие психологическое: за годы противостояния накопилось огромное количество взаимных обид.

Во-вторых, до начала военных действий количество приходов и монастырей УПЦ МП чуть ли не вдвое превышало аналогичные показатели ПЦУ. Присоединение большего к меньшему может показаться нелогичным.

В-третьих, "канонический вес" РПЦ (а значит и УПЦ МП) в глазах клириков этой церкви превышал "канонический вес" ПЦУ. И на то были причины.

В Украине по факту, действительно, сосуществует две канонических православных церкви: УПЦ МП и ПЦУ. В диптихе Вселенского патриарха ПЦУ значится пятнадцатой, это юная, если так можно выразиться, церковь, она признана в качестве автокефальной четырьмя другими церквями из того же диптиха (как уже отмечалось, процесс признания автокефалии сложный и длительный).

В то же время РПЦ признана всеми и давно. Это было предметом гордости епископата РПЦ. Архиереи УПЦ МП всегда свысока поглядывали на епископов ПЦУ и называли их раскольниками.

В беседе с журналистом LIGA.net один из епископов УПЦ МП, митрополит Нежинский и Прилукский Климент, крайне скептичен, рассуждая о возможности сближения с ПЦУ.

"Информационный шум, который сегодня поднят в отношении религии, как правило, состоит из лозунгов, далеких от понимания того, что такое церковь, – говорит он. – Но для верующих людей, как в Украине, так и относящихся к подавляющему числу других поместных церквей, совершенно понятно, что невозможно присоединиться к расколу. Сегодня ПЦУ пытается половить рыбку в мутной воде. Но ведь все знают, что у них самих огромное множество проблем как внутри, так и во взаимоотношениях с православным миром. Боюсь, что их призывы сейчас могут лишь умножить те проблемы, из которых они сами не могут выбраться".

Размышляя о том, каково будущее церкви, митрополит Климент как бы намекает на то, что будущее УПЦ такое же, как и у украинского народа.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть пророком. Церковью управляет Господь. У Него ошибок не бывает. Позицию нашей Церкви четко выразил Блаженнейший в первый же день войны. Назвал вещи своими именами. Наша Церковь всегда с украинским народом, потому что она из украинского народа и состоит. Вот сейчас российские войска воюют с украинским народом. Всем очевидна глобальная ошибка тех, кто развязал эту войну. Точно так же невозможно противостоять и нашей Церкви, так как это означало бы противостояние украинскому народу, составляющему ее. Нынешние испытания, которые проходит Украина, должны привести к сплоченности общества. Те, кто сегодня граждан Украины противопоставляют друг другу, со всей очевидностью работают на разрушение государства", – подводит итог владыка Климент.

Митрополит недавно выступил перед паствой и осудил агрессию РФ. В церковной среде Климента причисляют к группе "умеренных епископов", в связи с чем его мнение можно считать "средней температурой по палате". Если это так, то будущее УПЦ МП и в самом деле крайне туманно. Ситуация складывается чуть ли не безвыходная. Но это только на первый взгляд.

Сложная логическая задача по выходу УПЦ МП из церковно-политического тупика перестает быть сложной, если умозрительно отделить епископат от остальной части церкви. К епископату условно можно отнести около 100 лиц – митрополитов и их узкое окружение. Это сообщество иногда называют "церковным политбюро" УПЦ МП. И по образу жизни и по стилю мышления эти люди сильно отличаются от тысяч украинских клириков и миллионов прихожан.

Духовенство ПЦУ признает таинства УПЦ МП, так же как и значительная часть священников УПЦ МП признает таинства ПЦУ. Учитывая, что обе структуры имеют канонический статус, они, с экклезиологической точки зрения (экклезиология – богословская дисциплина о природе, устройстве и границах церкви), представляют собой части одной, внутренне единой церкви.

Данный тезис отстаивает, в частности, философ и богослов, архимандрит РПЦ Кирилл Говорун. Это не досужее мнение – профессор Кирилл Говорун один из самых известных православных богословов и автор фундаментального труда "Мета-экклезиология".

По словам профессора, переход священника из УПЦ МП в ПЦУ (или наоборот) означает не "смену церкви", а лишь переход из одной административно-организационной структуры в другую. При этом все таинства, совершенные таким священником до и после перехода, остаются каноническими.

А что скажут простые верующие, незнакомые с богословием? Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", проведенному 8-9 марта, 52% прихожан УПЦ МП выступают за разрыв отношений УПЦ МП с РПЦ. Есть основания полагать, что на фоне российской агрессии этот показатель будет расти. Что может остановить переход отдельных приходов под омофор другого архипастыря?

Ничего. Этот процесс в марте приобрел лавинообразный характер. Почти каждый день появляются сообщения о переходе отдельных приходов, благочиний и монастырей. В условиях войны властные вертикали внутри УПЦ МП ослабели. В условиях грозных вызовов обычные священники чувствуют, что несут ответственность за свою паству в первую очередь перед Богом, а не перед начальством.

Киевский священник, о котором мы упомянули вначале, говорит: "Я готов умирать за Христа, но не за Кирилла. Сейчас я еду в госпиталь соборовать раненых украинских военных. При этом на мне бирка "московский патриархат". Мысль о том, что эта бирка мешает христианскому служению, возникает".

Не исключено, что в ближайшее время переходить в ПЦУ будут целые епископии. Подобное желание уже выразило духовенство Львовской епархии УПЦ МП. По нашим данным, аналогичная ситуация в Киевской, Сумской и Владимир-Волынской епархиях УПЦ МП.

Такое желание, как правило, оформляется как коллективное письмо к местному архиерею с просьбой: обратиться к митрополиту Онуфрию с призывом провести архиерейский или поместный собор и отделиться от РПЦ. Однако идея такой "дорожной карты" еще не говорит о том, что епархии вот-вот отделятся. Пока это лишь декларации о намерениях.

21 марта Священный Синод ПЦУ принял постановление "О чрезвычайном порядке принятия в ПЦУ". Документ предполагает максимально комфортную процедуру для духовенства, общин и монастырей УПЦ МП, стремящихся "последовать томосу и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины".

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний выступил с обращением к братьям и сестрам, пребывающим в "подчинении Московского патриархата", призывая их разорвать духовные цепи Москвы, и подчеркнул, что сердца и двери ПЦУ открыты для всех.

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко, заявил, что готов к переговорам с коллегами из УПЦ МП: "Надо, наконец, оставлять обиды, садиться за стол и разговаривать. То, что УПЦ МП завершает свое существование – факт. Необходимо двигаться дальше. Тем, кто утверждает, что после стольких лет обид диалог невозможен, я бы ответил: невозможное человеку возможно Богу".

Митрополит Александр знает, о чем говорит. В сан митрополита он был возведен, будучи клириком УПЦ МП. В прошлом Александр Драбинко – личный секретарь предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана). В свое время считался одним из лидеров проукраинской группы внутри УПЦ МП. С декабря 2018 года Александр Драбинко – правящий архиерей ПЦУ.

Пока создается впечатление, что ПЦУ, действительно, готова принимать всех. Однако не под диктофон некоторые епископы ПЦУ выражают опасение, что переходить будут не только добропорядочные священнослужители, но и обскуранты, еще недавно пропогандировавшие "русский мир", насылавшие проклятия на своих оппонентов, отгонявшие ковид колокольным звоном, незаконно обогащавшиеся и так далее.

Один из епископов ПЦУ объяснил: "Дело в том, что мракобесы по своей природе – флюгеры: в случае опасности они быстро меняют позицию…" Поэтому не исключено, что двери ПЦУ могут и захлопнуться перед носом некоторых представителей епископата УПЦ МП.

Многое зависит от того, пойдет ли Онуфрий навстречу Епифанию. Религиовед, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова Юрий Черноморец считает, что у митрополита Онуфрия остается исторический шанс вывести УПЦ МП из состояния неопределенности.

"Канонический путь Онуфрию хорошо известен, – говорит Юрий Черноморец. – Есть Поместная церковь, к которой надо присоединяться. Посредником может стать Вселенский патриарх. У патриарха Варфоломея серьезный опыт модерирования подобных процессов. Другой вопрос, есть ли желание пойти на этот шаг у Онуфрия и его, скажем так, епископской корпорации?"

Религиовед напоминает, что последние восемь лет со стороны России против Украины шла ожесточенная информационная война. И митрополия УПЦ МП принимала в ней участие. "Епископы УПЦ МП показали, какова на самом деле их идентичность, – вспоминает Черноморец. – Некоторых из них можно считать соучастниками сегодняшней агрессии. Состав преступления очевиден. С точки зрения справедливости, их простить нельзя. Но христианское милосердие выше справедливости. И ПЦУ дала сигнал того, что готова это милосердие проявить".

Последний месяц в церковной и богословской среде рассматриваются разные варианты трансформации УПЦ МП. Возможно, например, сближение и переговоры архиереев о присоединении к румынской или сербской церквям.

Учитывая уникальность момента, в ближайшие дни можно ожидать изменение ландшафта мирового православия. Кирилл Говорун не исключает, что если митрополит Онуфрий проявит лидерские качества, он сможет сыграть в этом процессе историческую роль. Но проявит ли?

Подтолкнуть блаженнейшего к принятию того или иного решения могут и внешние факторы. В первую очередь – законодательные инициативы. В конце марта в ВР было зарегистрировано два законопроекта о запрете Московского патриархата и национализации его имущества. Первый проект (автор – внефракционный народный депутат Оксана Савчук) больше напоминает политическую декларацию.

Второй законопроект (от группы депутатов из разных фракций) юридически более выверен. В последнем варианте нет словосочетания "Московский патриархат". Но содержится запрет деятельности любых религиозных организаций, чье руководство находится в государстве-агрессоре. Ни один проект не прошел ни одно чтение. Но определенное психологическое воздействие на руководство и клириков УПЦ МП подобные политические жесты оказать способны. И уже оказывают.

Если же позиция блаженнейшего Онуфрия останется по-монашески созерцательной, он рискует в ближайшие месяцы потерять большую часть паствы. И остаться вне закона в окружении горстки одиозных митрополитов, проповедников "русского мира" и других кандидатов на включение в обменный фонд при переговорах с РФ.

Итог. Не так уж важно, какая именно аббревиатура придет на смену УПЦ МП. Важно то, что идеологическое оружие Кремля в Украине не сработало. И даже больше: при попытке выстрелить, взорвалась сама РПЦ. Де-факто она лишилась своего влияния в Украине и других странах, где находились ее форпосты. Это еще одна маленькая победа Украины в большой войне.